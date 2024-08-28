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        "9. Uluslararası Zurnazen Festivali" Milas'ta devam ediyor

        Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ilçesinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:49
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        "9. Uluslararası Zurnazen Festivali" Milas'ta devam ediyor
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        Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ilçesinde devam ediyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin üçüncü gününde, Atapark Meydanı'nda şarkıcı İsmail Altunsaray sahneye çıktı. Altunsaray, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

        Geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.

        Festival, yarın Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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