AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Otgöz, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelerek, istek ve sorunları dinledi, yapılan yatırımları ve ülke gündemini değerlendirdi.

Oda başkanları ve muhtarların taleplerini çözmek için ilgili bakanlıklar ve bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını bildiren Otgöz, "Toplantılarda uygulamaya koyduğumuz ekonomik programla ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesini verdik. Muğla'mızı ve ülkemizi her alanda yeni yatırımlara kavuşturduk." diye konuştu.

Otgöz, AK Parti'nin hem Türkiye'nin hem de Muğla'nın en hareketli, en ciddi, en coşkulu ve birbirine kenetlenmiş en sağlam yapıya sahip tek partisi olduğunu vurguladı.

AK Parti'yi 21 yıldır tek başına iktidarda tutan, millete hizmet etme fırsatı veren unsurun birlik, beraberlik ve dava aşkı olduğunu bildiren Otgöz, şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğimiz, ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacaktır. Türkiye, doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce enflasyonu nasıl indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemizin bulunduğu coğrafya adeta ateş çemberinden geçiyor. Yakın çevremiz kaynamakta. Küresel ekonomik sıkıntılar yaşanmakta. Bütün bunlara rağmen, uygulamaya koyduğumuz orta vadeli ekonomik program doğrultusunda, ekonomimizde gözle görülür olumlu gelişmeler yaşamaya başladık. Ekonomideki iyileşmeler, yakın zamanda vatandaşlarımızın da refah artışına yansıyacaktır."