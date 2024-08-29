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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:26
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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ertaş, mesajında, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Milletin bu zaferle milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak ders verdiğini bildiren Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var, olacak ve ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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