Bodrum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçta üç puan hedefliyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK oyuncusu Ege Bilsel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma katkı vermeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ligde ilk galibiyetlerini Tümosan Konyaspor karşısında aldıklarını hatırlatan Ege Bilsel, "Göztepe maçında da iddialıyız. Öncelikle çok heyecanlıyım, profesyonel kariyerimin daha başındayım. Çok çalışıyorum, çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Bodrum'da altyapıda oynadım. Altyapıda oynarken kulübümüz 2. Lig'deydi. Arda Güler gibi ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.