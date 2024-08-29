Muğla'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Muğla'da yaban hayatı, farklı bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

İl genelinde 123 fotokapan ile 24 saat izlenen alanlarda ayı, alageyik, karakulak, yaban keçisi, yaban kedisi, çakal, tilki, sansar, porsuk, keklik ve şahin gibi yaban hayvanlar, görüntülere yansıdı.

Hayvanların fotokapanları fark ettikleri anda verdiği farklı tepkiler dikkati çekti.