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        Muğla'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

        Muğla'da yaban hayatı, farklı bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:58
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        Muğla'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
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        Muğla'da yaban hayatı, farklı bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

        İl genelinde 123 fotokapan ile 24 saat izlenen alanlarda ayı, alageyik, karakulak, yaban keçisi, yaban kedisi, çakal, tilki, sansar, porsuk, keklik ve şahin gibi yaban hayvanlar, görüntülere yansıdı.

        Hayvanların fotokapanları fark ettikleri anda verdiği farklı tepkiler dikkati çekti.

        İnsanın yaban hayatına etkisini en aza indiren fotokapanlardan elde edilen görüntüler, aynı zamanda av koruma kontrol faaliyetleri ve kaçak avcılığın önlenmesi çalışmalarında da kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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