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        Muğla'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:22
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        Muğla'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yapılıyor.

        Söğütlüyurt Mahallesi'nde yaşayan Şerif Dayan'ın çıktığı evine uzun süre dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmaya, arama kurtarma ve iz takip köpeği de katılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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