Muğla'da düzenlenen "9. Uluslararası Zurnazen Festivali" sona erdi
Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.
Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin son gününde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı Beşkaza Meydanı'nda performanslarını sergiledi.
Daha sonra oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş, sahneye çıktı. Kardeş, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
Ücretsiz festivale çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.