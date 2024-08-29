Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerince, ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salında ise 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

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