Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı vekili Sezgin Kılıccı, Baro Temsilcisi Onursal Özbek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Bilal Demirelli yaptı.

Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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