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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:21
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan anıta çelenk sundu.

        Törenin ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya makamında tebrikleri kabul etti.

        Daha sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

        -Bodrum

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıya Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Bilal Demirelli yaptı.

        Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı vekili Sezgin Kılıccı, Baro Temsilcisi Onursal Özbek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit makamında tebrikleri kabul etti.

        -Fethiye

        Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

        Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Emre Ahmet İnal çelenk sundu.

        Törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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