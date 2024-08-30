Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

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