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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:23
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

        Marmaris Körfezi'nde açıkta duran kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat'a ziyaretçiler Atatürk Meydanı'ndan teknelerle taşındı.

        Yat Limanı İskelesi'nde de Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı Bağlısı TCSG-904 botu ziyarete açıldı.

        Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı.

        Bodrum'da TCG Gaziantep fırkateyni halkın ziyaretine açıldı.

        Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan askeri gemiyi inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, TCG Gaziantep'i çocuklarıyla gezdi.

        Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

        Gemiler gün boyu ziyarete açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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