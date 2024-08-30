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        Bodrum'da mega yat motor yata çarptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde mega yatın motor yata çarpması sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:59
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        Bodrum'da mega yat motor yata çarptı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde mega yatın motor yata çarpması sonucu hasar oluştu.

        Yalıkavak Mahallesi açıklarında, seyir halindeki "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motor yata arkadan çarptı.

        Yaralanmanın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yatlarda hasar oluştu.

        Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yatın, 14 misafir kapasitesine sahip 27 kişilik mürettebatıyla hizmet verdiği, yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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