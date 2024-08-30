Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Çayboyu Mahallesi Burnagoz mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangına bölgedeki mermer fabrikalarının iş makineleriyle de müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.