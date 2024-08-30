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        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:55
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        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kentteki bir işletmede verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

        Masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, ​​​​​​​milli egemenlik, birlik, beraberlik, anlayış ve idealizmin eseri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Akbıyık, "Başkomutanlık Meydan Muharebesinin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum." dedi.

        Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

        Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı pastasını kesti.

        Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milletvekili Cumhur Uzun, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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