Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kentteki bir işletmede verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

Masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, ​​​​​​​milli egemenlik, birlik, beraberlik, anlayış ve idealizmin eseri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Akbıyık, "Başkomutanlık Meydan Muharebesinin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum." dedi.