Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, karaya ulaştırılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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