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        Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:40
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        Marmaris açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, karaya ulaştırılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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