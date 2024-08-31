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        Muğla'da kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:21
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        Muğla'da kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Söğütlüyurt Mahallesi'nde yaşayan Şerif Dayan'ın 29 Ağustos'ta çıktığı evine uzun süre dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

        Arama kurtarma ve iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında Dayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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