Muğla'da kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Arama kurtarma ve iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında Dayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

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