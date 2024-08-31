Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi gönderildi.

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