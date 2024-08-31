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        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:31
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        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi gönderildi.

        Ekipler, Karaada üzerindeki 2'si çocuk 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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