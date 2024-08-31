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        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:39
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        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı.

        İlçedeki otelde tatil yapan Natalia Somova'nın (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıkıp dönmemesi üzerine 20 Ağustos'ta arama çalışması başlatıldı.

        Turistin son görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince yürütülen çalışmaya AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma, emniyet ve jandarma ekipleri destek verdi. Bugün öğle saatlerinde kayıp turiste ait telefonun bulunduğu bölgede ekiplerin detaylı araması sonucu Somova'nın cansız bedeni bulundu.

        Rus turistin sarp alandaki cesedi, jandarma helikopteri yardımıyla alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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