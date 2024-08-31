Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

Turistin son görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince yürütülen çalışmaya AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma, emniyet ve jandarma ekipleri destek verdi. Bugün öğle saatlerinde kayıp turiste ait telefonun bulunduğu bölgede ekiplerin detaylı araması sonucu Somova'nın cansız bedeni bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.