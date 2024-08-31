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        Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:15
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        Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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