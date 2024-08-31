Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Dağ Bisikleti Maraton Yarışı yapıldı

        Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, Dağ Bisikleti Maraton Yarışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Dağ Bisikleti Maraton Yarışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, Dağ Bisikleti Maraton Yarışı gerçekleştirildi.

        Nüfusun 5 bin 700, bisiklet sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğu Ula ilçesinde, bir zamanlar yumurta karşılığında bile 3 dakikalığına kiralanan bisikletler, hayatın vazgeçilmez parçasını oluşturuyor.

        Türkiye'nin birçok ilinden 15-75 yaş arası dağ bisikleti tutkunlarını buluşturan etkinlikte sporcular 22 kilometre pedal bastı. Kaymakamlığı himayelerinde, Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, 30 Ağustos Zaferi nedeniyle ilçedeki belirlenen rotada maratonu tamamladıklarını söyledi.

        Yarışlara birçok ilden farklı yaş kategorilerinden aralarında şampiyon sporcuların da bulunduğu belirten Doğan, "Öncelikle farklı şehirlerden gelen sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Muğla Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere Ula Belediyemize, Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne, Muğla Sanayi ve Ticaret Odasına, Bisiklet Federasyonu İl temsilciliğine ve emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

        İlçede yürütülen sportif faaliyetlerle hem ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı hem de vatandaşların katılımını amaçladıklarını vurgulayan Doğan, ilerleyen yıllarda da geleneksel hale getirmeyi planladıkları yarışların farklı rotalarda yeni parkurları da ekleyerek çeşitlendireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı
        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu
        Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu
        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: Karaya değil de bize vurm...
        Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: Karaya değil de bize vurm...
        Balıkçılar, oltayla 317 kilogramlık orkinos yakaladı
        Balıkçılar, oltayla 317 kilogramlık orkinos yakaladı
        Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist, uçurumda ölü bulundu
        Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist, uçurumda ölü bulundu