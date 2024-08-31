Muğla'da Dağ Bisikleti Maraton Yarışı yapıldı

Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, Dağ Bisikleti Maraton Yarışı gerçekleştirildi.

Nüfusun 5 bin 700, bisiklet sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğu Ula ilçesinde, bir zamanlar yumurta karşılığında bile 3 dakikalığına kiralanan bisikletler, hayatın vazgeçilmez parçasını oluşturuyor.

Türkiye'nin birçok ilinden 15-75 yaş arası dağ bisikleti tutkunlarını buluşturan etkinlikte sporcular 22 kilometre pedal bastı. Kaymakamlığı himayelerinde, Ula Belediyesi ve Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, 30 Ağustos Zaferi nedeniyle ilçedeki belirlenen rotada maratonu tamamladıklarını söyledi. Yarışlara birçok ilden farklı yaş kategorilerinden aralarında şampiyon sporcuların da bulunduğu belirten Doğan, "Öncelikle farklı şehirlerden gelen sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Muğla Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere Ula Belediyemize, Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne, Muğla Sanayi ve Ticaret Odasına, Bisiklet Federasyonu İl temsilciliğine ve emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.