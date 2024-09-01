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        "12. Bodrum Türk Filmleri Haftası"nın tanıtım toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:39
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        "12. Bodrum Türk Filmleri Haftası"nın tanıtım toplantısı yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) tanıtım toplantısı yapıldı.

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneğinin (BSKD) ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin destekleriyle 30 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki etkinliğin tanıtım toplantısı, Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi.

        Sinema profesyonellerini buluşturacak "CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi"ni de kapsayan etkinlikte, sinemaseverler oyuncularla bir araya gelip film izleyecek, söyleşiler, paneller ve çalıştay programı olacak.

        BSKD ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" sloganıyla düzenleneceğini söyledi.

        Etkinliğin, 14 mekanda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema profesyonellerini, basın mensupların, turistleri, Türk ve Yunan sinemaseverleri bir araya getireceğini belirten Sezgin, "Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek. Sinema profesyonellerini buluşturacak 'CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi', Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Gerçekleşecek paneller ve çalıştayda, izleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür eden Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in de katılacağı "Nitelik ve Gişe" konulu çalıştayda, Türk sinema endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek stratejilerin tartışılacağını dile getirdi.

        Aralarında oyuncuların da olduğu davetlilerin katıldığı tanıtımda, yaşam boyu onur ödülünün bu yıl oyuncu Salih Kalyon'a verileceği açıklandı.

        Başarılı filmlerin ilk gösterimlerine ev sahipliği yapmasıyla da sinemaseverlerin dikkatini çeken etkinlikte, Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmlerin ve özel seçkilerin sunulacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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