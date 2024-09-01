Bodrum'a "Vista" kruvaziyeri 1156 yolcu getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Vista" kruvaziyeri ile 1156 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Vista" kruvaziyeri ile 1156 yolcu geldi.
Marshall Adaları bayraklı 242 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Antalya Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 1156 yolcu ile 779 personel bulunuyor.
Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.
Gece yarısından önce hareket edecek kruvaziyer, Patmos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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