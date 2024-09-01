Datça'da tarlaya devrilen cipteki 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde cipin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde cipin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 AGE 319 plakalı cip, Mesudiye Mahallesi Bahçe Arası mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada cipte bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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