Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyesini 36-27 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyesini 36-27 yendi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da Armada Praxis Yalıkavak 15-12 önde tamamladı.
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