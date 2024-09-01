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        Sipay Bodrum FK, Seferi'yi kadrosuna kattı

        Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:40 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:46
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        Sipay Bodrum FK, Seferi'yi kadrosuna kattı
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        Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Arnavutluk Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Taulant Seferi'nin transfer edildiği bildirilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

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