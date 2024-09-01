Sipay Bodrum FK, Seferi'yi kadrosuna kattı

Arnavutluk Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Taulant Seferi'nin transfer edildiği bildirilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.

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