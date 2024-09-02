Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan kazadaki yaralıyı taşıyan, E.S'nin kullandığı ambulans da Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

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