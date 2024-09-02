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        Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:25
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        Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        H.D. idaresindeki 48 BB 8511 plakalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Kavak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralı 6 kişi ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı

        Yaşanan kazadaki yaralıyı taşıyan, E.S'nin kullandığı ambulans da Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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