Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi: Alan bebek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran cesedine ilişkin fotoğrafla acısı hafızalara kazınan 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin ölümünün üzerinden 9 yıl geçti.

İstanköy Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botun 2 Eylül 2015'te Akyarlar Mahallesi Aspat Koyu açıklarında batması ile Alan Kurdi ve ailesinin umuda yolculuğu acı sonla bitti. Ege Denizi'nde yaşanan ve 5 kişinin cansız bedenine ulaşılan olayda annesi ve kardeşi ile birlikte 3 yaşındaki Alan Kurdi de yaşamını yitirdi.

Alan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedine ilişkin fotoğrafla birlikte ortaya çıkan tablo, Türkiye ve dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Bu durum dünyanın sığınmacı krizine bakışını da değiştirdi.

Kıyıya vuran cansız bedeniyle dünyayı derinden sarsan Alan bebeğin ölümünün üzerinden 9 yıl geçse de acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Alan bebek, mültecilerin yaşadığı dramın dünyadaki sesi oldu. Boğularak hayatını kaybedenler arasında minik Alan'ın bir yaş büyük ağabeyi Galip Kurdi ile annesi Zahidin Kurdi de bulunuyordu. Faciadan kurtulan baba Abdullah Kurdi'nin, "Bütün dünyanın bizi görmesini istiyorum. Bütün dünyanın gözlerinin bizim üzerimizde olmasını istiyorum. Biz bir felaket yaşamış olabiliriz ama bizden sonraki insanların aynı felaketi yaşamasını istemiyorum." ifadeleri dikkati çekmişti.

Abdullah Kurdi, çocuklarını ve eşini Suriye'nin Aynularap (Kobani) kentinde toprağa verdi. Cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Alan, uluslararası kamuoyunda Suriyeli göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi oldu. Başta Avrupa olmak üzere ABD ve Orta Doğu'dan çok sayıda yetkili, görüntülerin uluslararası basında geniş yer bulması üzerine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Suriye'deki iç savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te Bodrum açıklarında batması sonucu, Suriyeli Alan bebeğin de arasında olduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.