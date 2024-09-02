Muğla'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Çoban Kadir Kör'e ait 22'si koyun, 8'i keçi olmak üzere 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

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