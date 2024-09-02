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        Muğla'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:26
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        Muğla'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Seki Mahallesi'nde çınar ağacının altında duran 60 küçükbaş hayvanın üzerine yıldırım düştü.

        Çoban Kadir Kör'e ait 22'si koyun, 8'i keçi olmak üzere 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Hayvanlar kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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