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        Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunarak hayvan hastanesinde ameliyata alınan tilki, cerrahi müdahale sonrası yaşama tutundu​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:30
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        Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunarak hayvan hastanesinde ameliyata alınan tilki, cerrahi müdahale sonrası yaşama tutundu​​​​​​​.

        Fethiye'de araç çarpması sonucu yaralanan tilki, Gökova'daki Medikavet Hayvan Hastanesine götürüldü.

        Veteriner Hekim Can Deveci, AA muhabirine, Fethiye ilçesinde yaralı tilkiyi gören duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınarak hastanelerine getirildiğini söyledi.

        Tilkinin muayenesinde sol ön ayakta felç ve belinde kırık olduğunun tespit edildiğini belirten Deveci, "Tilkinin kırık olan bel omuruna operasyon yapıldı. Başarılı bir operasyonla yaşama tutunan tilkinin tedavisi hastanemizde devam ediyor. Bununla ilgili uzun bir süreç tabii ki bizleri bekliyor. Çünkü tilki ilk geldiğinde arka ayaklarını kullanamıyordu." dedi.

        Operasyon sonrasında tilkinin ayaklarını kullanmasının hemen beklenemeyeceğini anlatan Deveci, bununla ilgili rehabilitasyon süreci ile lazerli ve medikal tedavinin süreceğini, gerekli olursa yürüteç gibi bazı uygulamaları da kullanacaklarını dile getirdi.

        Daha önce omurga kırığı olan yabani bir hayvanın sağlıklı şekilde doğaya kavuşturulduğunu duymadığını anlatan Deveci, bu anlamda önemli bir operasyona imza atmış olabileceklerini ifade etti.

        - İnsanlara alışmadan doğal yaşama adapte olması için çalışıyoruz

        Tilkinin rehabilite edilerek tekrar doğaya kazandırılmasının kendileri ve doğal yaşam için önemli olduğuna işaret eden Deveci, şöyle konuştu:

        "Şu an için ilk etapta 2-3 aylık bir süreç bizleri bekliyor. Arka ayaklarını yeniden güçlendirmemiz, sol ön ayağındaki hasarın giderilerek tekrar işlevsel hale gelmesi gerekiyor. Çünkü karşımızda bir yaban hayvanı söz konusu. Tilkinin doğada tüm uzuvlarını yeniden kullanarak avlanması gerekiyor. Bunun için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yaban hayvanı olmasının bizim için bazı zorlukları da var, insanlara alışmaması için önlem alıyoruz. Hayvan doğaya yeniden kazandırıldığında insanlara alışırsa zorluk yaşayabilir."

        Tilkinin bakım ve beslenmesinin evcil hayvanlardan çok farklı olduğunu vurgulayan Deveci, bu nedenle zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini, tilkinin tüm bakımlarını yapıp yeniden doğal yaşama bırakılması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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