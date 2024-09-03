Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunarak hayvan hastanesinde ameliyata alınan tilki, cerrahi müdahale sonrası yaşama tutundu​​​​​​​.

Fethiye'de araç çarpması sonucu yaralanan tilki, Gökova'daki Medikavet Hayvan Hastanesine götürüldü.

Veteriner Hekim Can Deveci, AA muhabirine, Fethiye ilçesinde yaralı tilkiyi gören duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınarak hastanelerine getirildiğini söyledi.

Tilkinin muayenesinde sol ön ayakta felç ve belinde kırık olduğunun tespit edildiğini belirten Deveci, "Tilkinin kırık olan bel omuruna operasyon yapıldı. Başarılı bir operasyonla yaşama tutunan tilkinin tedavisi hastanemizde devam ediyor. Bununla ilgili uzun bir süreç tabii ki bizleri bekliyor. Çünkü tilki ilk geldiğinde arka ayaklarını kullanamıyordu." dedi.

Operasyon sonrasında tilkinin ayaklarını kullanmasının hemen beklenemeyeceğini anlatan Deveci, bununla ilgili rehabilitasyon süreci ile lazerli ve medikal tedavinin süreceğini, gerekli olursa yürüteç gibi bazı uygulamaları da kullanacaklarını dile getirdi.

Daha önce omurga kırığı olan yabani bir hayvanın sağlıklı şekilde doğaya kavuşturulduğunu duymadığını anlatan Deveci, bu anlamda önemli bir operasyona imza atmış olabileceklerini ifade etti.

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