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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:48
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-31 Ağustos'ta kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 208 operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 dolar, 1570 avro, 120 pound, 120 bin 825 lira ele geçirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Operasyonlarda yakalanan 235 kişi de adli işlem yapılarak salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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