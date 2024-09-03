Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 dolar, 1570 avro, 120 pound, 120 bin 825 lira ele geçirdi.

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