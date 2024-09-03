Seydikemer Adalet Sarayı hizmete açıldı

İki asliye hukuk, iki asliye ceza, sulh ceza ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu Adalet Sarayı'nda, 3 savcı ve 5 hakim görev yapıyor.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, hakim ve savcılar, açılışı yapılan adalet sarayını gezdi.

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