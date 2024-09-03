Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkını beslenirken görüntülendi
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkınının (Alcedo atthis) beslenme anı kameraya yansıdı.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkınının (Alcedo atthis) beslenme anı kameraya yansıdı.
Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları, birçok türden yerel ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.
Her mevsim kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası olan kanal, canlı renkleriyle dikkati çeken yalıçapkınını da bünyesinde barındırıyor.
Yalıçapkınının kanaldan yakaladığı küçük bir balıkla beslenme anı görüntülendi.
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