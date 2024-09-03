Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkını beslenirken görüntülendi

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkınının (Alcedo atthis) beslenme anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkını beslenirken görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda yalıçapkınının (Alcedo atthis) beslenme anı kameraya yansıdı.

        Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları, birçok türden yerel ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Her mevsim kuzey ve güney yarım küre arasında göç eden kuşların uğrak noktası olan kanal, canlı renkleriyle dikkati çeken yalıçapkınını da bünyesinde barındırıyor.

        Yalıçapkınının kanaldan yakaladığı küçük bir balıkla beslenme anı görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Seydikemer Adalet Sarayı hizmete açıldı
        Seydikemer Adalet Sarayı hizmete açıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
        Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu
        Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu
        Marmaris'te voleybol şenliği
        Marmaris'te voleybol şenliği
        Bodrum FK'da 6 oyuncu milli takımlarda
        Bodrum FK'da 6 oyuncu milli takımlarda
        Muğla'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu
        Muğla'da yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu