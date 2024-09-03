Marmaris'te lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks motor yat ile Yunanistan'a yasa dışı göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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