Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle kanyon içerisinde mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan iki kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Belirlenen noktada kurulan istasyon yardımıyla kanyona iple inen AFAD ekibince Adil A. bulunduğu yerden kurtarıldı.
Adil A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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