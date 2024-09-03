Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan iki kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.