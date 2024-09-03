Muğla açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Yine Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtararak limana getirdi.

Datça açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarıyla bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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