Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum ve Giclee" adlı sergisi açıldı

Devlet Sanatçısı ressam Devrim Erbil'in "Bodrum ve Giclee" adlı sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda alüminyum üzerine giclee baskı tekniği ile hazırlanan 28 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergisinin açılışında konuşan Erbil, sanatla ilgili konuşmayı sevdiğini ifade ederek, "Çünkü sanat konuşmayınca olmayan bir olgudur. Ne kadar çok sanattan konuşulursa, ne kadar yaygınlaşırsa o kadar büyük anlam taşır. Ben büyük bir tutkuyla sanata yöneldim. Kendimi sanata adadım, yayılmasına adadım." dedi.