Fethiye'deki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, gazetecilere, Ölüdeniz manzarasıyla Babadağ'a konforlu çıkış sunan Babadağ Teleferik'in, yamaç paraşütü sporunun gözbebeği Babadağ'ı zirveye taşıdığını söyledi. Babadağ'ın bu yıl 8 ayda ticari, amatör ve eğitim uçuşlarıyla 138 bin 158 uçuşa ev sahipliği yaptığını belirten Çıralı, "Geçen yıl uçuş sayısı 200 bini aşmıştı. Bu yıl yapılacak hava oyunları festivalleriyle uçuş sayısının geçen yıla yaklaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.