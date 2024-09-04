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        Fethiye'deki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:09
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        Fethiye'deki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

        İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

        Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

        Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, gazetecilere, Ölüdeniz manzarasıyla Babadağ'a konforlu çıkış sunan Babadağ Teleferik'in, yamaç paraşütü sporunun gözbebeği Babadağ'ı zirveye taşıdığını söyledi.

        Babadağ'ın bu yıl 8 ayda ticari, amatör ve eğitim uçuşlarıyla 138 bin 158 uçuşa ev sahipliği yaptığını belirten Çıralı, "Geçen yıl uçuş sayısı 200 bini aşmıştı. Bu yıl yapılacak hava oyunları festivalleriyle uçuş sayısının geçen yıla yaklaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.

        Uçuş rakamlarının artmasıyla uçuş güvenliğinin ön plana çıktığını dile getiren Çıralı, marka değerinin korunması için önceliğin uçuş güvenliği olduğunu vurguladı.

        Çıralı, meraklıları yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını gökyüzünden seyretmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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