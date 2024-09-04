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        Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:40
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        Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Muzaffer Dontlu ve Sadi Pekin caddelerinin birleştiği kavşakta Emrullah T'nin kullandığı 48 ACT 081 plakalı motosikletle, Melodi Ş'nin kullandığı 34 UM 0320 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kazanın yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kamerası otomobil ile motosikletin çarpışma anını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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