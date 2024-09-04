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        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 117 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:15
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        Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 117 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve üç can salındaki 20'si çocuk 117 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 5 kişi ise gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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