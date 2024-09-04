Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 117 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve üç can salındaki 20'si çocuk 117 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 5 kişi ise gözaltına alındı.