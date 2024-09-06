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        Dalaman'da ormanlık alana yakın evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:29
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        Dalaman'da ormanlık alana yakın evde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Şerefler Mahallesi'nde Necmettin A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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