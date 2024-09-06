Dalaman'da ormanlık alana yakın evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Şerefler Mahallesi'nde Necmettin A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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