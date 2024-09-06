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        Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:51
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        Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

        Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

        Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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