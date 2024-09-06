Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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