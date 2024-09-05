Fethiye'deki zincirleme kazada bebeğin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisindeki kazada ölen otomobil sürücüsü H.İ.K'nin (29) 4 aylık oğlu İ.A.K. de tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
- Olay
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde dün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.
Kazada yaralanan 12 kişiden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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