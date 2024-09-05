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        Fethiye'deki zincirleme kazada bebeğin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:27
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        Fethiye'deki zincirleme kazada bebeğin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisindeki kazada ölen otomobil sürücüsü H.İ.K'nin (29) 4 aylık oğlu İ.A.K. de tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        - Olay

        Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde dün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

        Kazada yaralanan 12 kişiden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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