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        Muğla'da temizlik işçisi kadının üniversite hayali gerçek oldu

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyede temizlik işçisi Sakine Urhan, üniversite hayalini, iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:09
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        Muğla'da temizlik işçisi kadının üniversite hayali gerçek oldu
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyede temizlik işçisi Sakine Urhan, üniversite hayalini, iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürdü.

        İmkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemeyen 41 yaşındaki Urhan, uzun bir aranın ardından açıktan orta ve lise eğitimini tamamladı.

        Evli ve bir çocuk annesi Urhan, hem belediyedeki işini sürdürdü hem de hayalini kurduğu üniversite için arda kalan zamanlarda sınava hazırlandı.

        Azim ve kararlılıkla mücadele eden Urhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü kazandı.

        Sakine Urhan, AA muhabirine, 5 çocuklu bir ailenin en küçük kızı olduğunu, ailesinin maddi durumu nedeniyle okuyamadığını söyledi.

        Bunun içinde ukde kaldığını belirten Urhan, "Bir kurumda işe başladıktan sonra orta ve lise eğitimimi tamamladım. Bu sırada yine maddi imkansızlıklar nedeniyle 5-6 yıl evlere temizliğe gittim. Daha sonra Menteşe Belediyesinde geçen yıl temizlik işçisi olarak çalışmaya başladım." dedi.

        İşe başladıktan sonra üniversiteye girmek için gece gündüz çalıştığını anlatan Urhan, sınavda hayali olan iç mekan tasarımı bölümünü kazandığını kaydetti.

        Ancak gündüz işte olması gerektiği için durumu amirleriyle paylaşıp yardım istediğini ifade eden Urhan, "Okumak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz dedim. Müdürlerim 'Sen yeter ki oku, senin arkanda duracağız.' dediler. Durumu öğrenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal beni kutlayarak, eğitim hayatımın devam etmesi için çalışma saatimi gündüzden geceye çevirdi ve beni çok mutlu etti." diye konuştu.

        Eşinin, azmini görünce kendisine destek verdiğini dile getiren Urhan, 20 yaşındaki oğlunun da elektrik elektronik mühendisliği bölümünü geçen yıl kazandığını ifade etti.

        Oğlunu geçen yıl maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gönderemediğini ve kaydını dondurduğunu belirten Urhan, bu yıl hem kendisi hem de oğlunun üniversiteye gideceğini anlattı.

        - "Her zaman yanında olacağım"

        Belediye Başkanı Gonca Köksal ise bir araya geldiği temizlik işçisi Urhan'ı kutladı.

        Urhan'ın belediyede hem iş arkadaşları hem de sevdikleri bir kadın çalışan olduğunu söyleyen Köksal, şunları kaydetti:

        "Bir kadının azimle neler yapacağına şahit olduk. Çalışma arkadaşımız, dışardan bitirdiği eğitimin ardından şimdi artık üniversiteli. Şehrimizin tam merkezinde çalışıyor. Artık gündüz okula gideceği için gece çalışmak istedi. Kadın bir belediye başkanı olarak bu durumdan çok duygulandım ve her zamanda yanında olacağım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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