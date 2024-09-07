Muğla'da temizlik işçisi kadının üniversite hayali gerçek oldu

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyede temizlik işçisi Sakine Urhan, üniversite hayalini, iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürdü.

İmkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemeyen 41 yaşındaki Urhan, uzun bir aranın ardından açıktan orta ve lise eğitimini tamamladı.

Evli ve bir çocuk annesi Urhan, hem belediyedeki işini sürdürdü hem de hayalini kurduğu üniversite için arda kalan zamanlarda sınava hazırlandı.

Azim ve kararlılıkla mücadele eden Urhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü kazandı.

Bunun içinde ukde kaldığını belirten Urhan, "Bir kurumda işe başladıktan sonra orta ve lise eğitimimi tamamladım. Bu sırada yine maddi imkansızlıklar nedeniyle 5-6 yıl evlere temizliğe gittim. Daha sonra Menteşe Belediyesinde geçen yıl temizlik işçisi olarak çalışmaya başladım." dedi.

Ancak gündüz işte olması gerektiği için durumu amirleriyle paylaşıp yardım istediğini ifade eden Urhan, "Okumak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz dedim. Müdürlerim 'Sen yeter ki oku, senin arkanda duracağız.' dediler. Durumu öğrenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal beni kutlayarak, eğitim hayatımın devam etmesi için çalışma saatimi gündüzden geceye çevirdi ve beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Eşinin, azmini görünce kendisine destek verdiğini dile getiren Urhan, 20 yaşındaki oğlunun da elektrik elektronik mühendisliği bölümünü geçen yıl kazandığını ifade etti.