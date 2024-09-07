Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı

Namlıalan Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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