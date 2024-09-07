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        GÜNCELLEME - 4 - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:19
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        GÜNCELLEME - 4 - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor.

        Denizova Mahallesi Sarnıç mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladığını, orman teşkilatının bütün ekipleri, belediyelerin itfaiye araçları, AFAD, DSİ ve emniyetin araçlarıyla söndürmeye destek verdiklerini söyledi.

        Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Akbıyık, "6 uçak, 15 helikopter olmak üzere 21 hava aracı, 1 deniz aracı, 130 arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar, 25 iş makinesi yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun, ekiplerimiz var gücüyle söndürmeye çalışıyor." dedi.

        Akbıyık, geniş bir alanda yangının etkili olduğunu belirterek, bazı yerlerde ulaşım sorunu yaşadıklarını, rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiğini ve inşallah söndüreceklerini kaydetti.

        - "Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor"

        STK ve köylülerin de traktör ve diğer araçlarıyla söndürme çalışmalarına yardım ettiğini dile getiren Akbıyık, şunları anlattı:

        "İnşallah yangını kontrol altına alacağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı müdahale ediliyor. Bazı yerlere ulaşılamıyor, uçaklarımız ve helikopterlerimiz şu anda havadan çalışıyor. Yangın Sarnıç Köyümüze yakın ama şu anda bir sıkıntı yok, olmaması için de bütün tedbirlerimizi aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, jandarmamız, itfaiyemiz ve ormancılarımızın hepsi görevlendirildi, tedbirlerini aldılar. Yangının çıkışıyla ilgili jandarmamız gerekli çalışmayı yapıyor, şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Bölgede arıcılar var ve başka nedenler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yangından yanan kovanlar var, zeytinlikler var. Şu anda yanan kovanların miktarını söylemek zor ama yangın kontrol altına alındığında sayılar tespit edilecek. Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor."

        Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

        Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

        Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine izin verilmiyor.

        Gökova Körfezi'nden uçak ve helikopterlerin güvenli olarak su alabilmeleri amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri alanda bulunan yatları bölgeden uzaklaştırarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

        Jandarma ve polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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