GÜNCELLEME - 4 - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladığını, orman teşkilatının bütün ekipleri, belediyelerin itfaiye araçları, AFAD, DSİ ve emniyetin araçlarıyla söndürmeye destek verdiklerini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Akbıyık, "6 uçak, 15 helikopter olmak üzere 21 hava aracı, 1 deniz aracı, 130 arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar, 25 iş makinesi yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun, ekiplerimiz var gücüyle söndürmeye çalışıyor." dedi.

Akbıyık, geniş bir alanda yangının etkili olduğunu belirterek, bazı yerlerde ulaşım sorunu yaşadıklarını, rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiğini ve inşallah söndüreceklerini kaydetti.

- "Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor"