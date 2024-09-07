Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı

Kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada eğlence mekanında çalıştığı ileri sürülen kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti öne sürüldü.

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