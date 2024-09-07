Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı
Süper Ligin yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.
Süper Ligin yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip, Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Taylan Antalyalı, geçen yıl bonservisini kiralayan Samsunspor'da 26 maça çıktı ve 2 gol attı.
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