Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca havadan ve karadan sürdü.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Yangın, Sarnıç, Bağyaka ve Akbük mahalleleri arasında etkili oluyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile yangına müdahale eden ekipleri yerinde koordine etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarıyla ilgili Karacabey'den bilgi aldı.