Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te yarın başlayacak

Bu yıl ilk defa düzenlenecek yarışın adının, özgürce uçan ve vakti geldiğinde istedikleri yere göç eden kırlangıçlardan ilham alınarak konulduğu kaydedildi.

Marmaris Körfezi ve açık denizde yapılacak yarışlara, yerli ve yabancı 20 teknede yaklaşık 200 yelkencinin katılacağı belirtildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 yarışın yapılacağı kupa, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, yarın başlayacak.

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