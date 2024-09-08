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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te yarın başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:05
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        Kırlangıç Kupası Yat Yarışları, Marmaris'te yarın başlayacak
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, yarın başlayacak.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 yarışın yapılacağı kupa, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Marmaris Körfezi ve açık denizde yapılacak yarışlara, yerli ve yabancı 20 teknede yaklaşık 200 yelkencinin katılacağı belirtildi.

        Bu yıl ilk defa düzenlenecek yarışın adının, özgürce uçan ve vakti geldiğinde istedikleri yere göç eden kırlangıçlardan ilham alınarak konulduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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