17. Channel Regatta Yat Yarışları, Marmaris'te düzenlenecek

17. Channel Regatta Yat Yarışları, bu yıl Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ile Rodos Açık Deniz Yat Kulübünün ortaklaşa organize ettiği yarışlar, 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MIYC'den yapılan açıklamada, Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile yıllar öncesine dayanan dostluğun Channel Regatta Yat Yarışları'na vesile olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan denizcilerin, "Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?" fikrinden yola çıkarak temelini attığı yarışın sloganının da "Birlikte Yelken" (Sailing Together) olduğu vurgulandı.